Carl Weathers | il ricordo di Sylvester Stallone | “Gli devo il mio successo” VIDEO

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 3 febbraio 2024)ha ricordato, con un toccante– post su Instagram, l’amico e collega, scomparso giovedì 1 febbraio a 76 anni;insieme hanno rappresentato l’anima della saga di Rocky, nei rispettivi ruoli del talento di provincia Rocky Balboa e del super campione Apollo Creed; dapprima rivali, i due atleti diventeranno poi grandissimi amici, film dopo film, fino alla tragica morte di Creed, avvenuta per mano del russo Ivan Drago in Rocky IV (1984). Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sly(@officialsly) Oggi per me è un giorno incredibilmente triste, non saprei nemmeno dirvi tutto il mio dolore....