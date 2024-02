Carburanti | nuovi rincari

La protesta dei kulaki moderni, a Bruxelles, è un doppio schiaffo in faccia alle ipocrisie della politica contemporanea. Gli agricoltori che invadono le strade coi trattori, mettono a ferro e fuoco la ...Il crollo dei transiti sul canale di Suez, a causa della crisi nel Mar Rosso, coincide con l'inizio della stagione di manutenzione delle raffinerie, che determinerà un calo della produzione di diesel ...L’ingaggio del 7 volte campione del mondo dalla Mercedes si lega al cambio del regolamento, in arrivo in Formula 1 dal 2026 per ristabilire l’equilibrio dopo il dominio Red Bull. Il propulsore avrà un ...