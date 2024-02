Carboni entra ma non incide in Udinese-Monza X anche a Empoli

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 3 febbraio 2024) Sono da poco terminati i due anticipi del sabato della Serie A, ovveroed-Genoa. Due pareggi a reti inviolate, con Valentinche subnella gara in Friuli senza però riuscire are. RETI INVIOLATE – Se qualcuno si aspettava spettacolo dal pomeriggio di Serie A, sarà sicuramente rimasto deluso. 0-0 sia in-Genoa che in. Proprio in quest’ultima partita èsubto Valentin, che al 57? ha preso il posto di Colpani. Buona prestazione per lui, ma senza riuscire are per sbloccare il risultato a favore dei brianzoli. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...