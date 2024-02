Carambola assassina | morti due ragazzi giovanissimi | “Schianto tremendo | nulla da fare…”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 3 febbraio 2024) Nelle prime ore di oscurità, la tranquillità del lungolago di Caviate, presso Lecco, è stata squarciata da un tragico incidente che ha visto coinvolte due giovani vite. Intorno alle 2.30, in un tratto adiacente all’uscita della Superstrada 36, un’auto con a bordo due ventenni è tragicamente uscita di strada, ribaltandosi. Le vittime, di 21 e 22 anni, non hanno avuto scampo, lasciando una comunità in lutto. L’allarme è stato immediatamente dato da altri automobilisti di passaggio, che hanno assistito alle drammatiche conseguenze dell’incidente. Sul posto sono rapidamente intervenuti i soccorsi, coordinati dall’Areu, comprensivi di polizia, vigili del fuoco e un’unità di elisoccorso, che hanno lavorato con dedizione per gestire le conseguenze dell’accaduto. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine dalle forze dell’ordine, le quali stanno cercando di ricostruire ...