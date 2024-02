Canzoni Sanremo 2024 | «Capolavoro» de Il Volo – testo e significato

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 3 febbraio 2024) Il(US) Terza partecipazione al Festival diper Il. Dopo la vittoria nel 2015 con Grande amore e il terzo posto nel 2019 con Musica che resta, il trio composto da Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble festeggia all’Ariston i primi quindici anni di carriera con il brano, che “parla di un amore universale, di quel sentimento che cresce dietro ognuno di noi a nostra insaputa. E poi arriva il momento in cui vuoi gridarlo al mondo“. Scritto da Edwin Roberts, Stefano Marletta e Michael Tenisci, il pezzo anticipa il nuovo album di inediti de Il. Nella serata dei duetti di venerdì 9 febbraio il trio si esibirà con il chitarrista Stef Burns sulle note dell’intramontabile Who Wants To Live Forever dei Queen.di...