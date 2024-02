Canzoni Sanremo 2024 | «Capolavoro» de Il Volo – testo e significato

Canzoni Sanremo 2024 | «Fino a qui» di Alessandra Amoroso – testo e significato Alessandra Amoroso (US Rai) Per Alessandra Amoroso sarà la prima volta al Festival di Sanremo nelle vesti di Big. La cantante salentina, che in ... ()

Canzoni Sanremo 2024 | «Il cielo non ci vuole» di Fred De Palma – testo e significato Fred De Palma (da Instagram) Esordio in gara al Festival di Sanremo per Fred De Palma, dopo essere stato ospite di Patty Pravo nel 2016 per ... ()