Cannavaro | “Ho sperato fino all’ultimo di sostituire Garcia”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 3 febbraio 2024) Fabiopronto a guidare il Bari dopo l’esonero di Marino: il retroscena sul legame con i De Laurentiis e la speranza di allenare il Napoli. Fabioemerge come principale candidato per la panchina del Bari. La candidatura diè stata lanciata da Alfredo Pedullà, noto giornalista sportivo, il quale ha dichiarato: “Era abbastanza chiaro fin da ieri sera, dopo la rovinosa sconfitta in casa del Palermo. Pasquale Marino sempre più nei guai sulla panchina del Bari, al punto che il club ormai si è orientato sull’esonero”. I contatti tra il Bari e l’ex calciatore sembrano essere già in corso, confermando le voci delle ultime ore. “Già ieri sera ci sono stati contatti con Fabio, confermando le indiscrezioni delle ultime ore. Ma possiamo andare oltre:è molto più di ...