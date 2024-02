Cane bassotto salvato da una cavità nel terreno dai Vigili del Fuoco IL VIDEO

(Di sabato 3 febbraio 2024) Ideldel comando di Pisa sono intervenuti ieri pomeriggio a San Miniato, nei pressi della SP 50, per soccorrere unche, nell'intento di inseguire una volpe, era rimasto bloccato non riuscendo più ad uscire da unanel. Dopo un lungo e delicato lavoro, la squadra è riuscita a liberare il, affidandolo incolume al proprietario. Successivamente anche la volpe...

