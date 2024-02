Campionato Primavera | il Napoli batte la Ternana e sale in classifica – FOTO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 3 febbraio 2024) Si è conclusa la gara di quest’oggi tra ladele quella del Trapani, in scena al campo di Cercola. In attesa della prima squadra, impegnata domani contro l’Hellas Verona al Maradona, quest’oggi al campo di Cercola ladegli azzurrini ha concluso la sua partita con un risultato favorevole: è due a uno sulla: lavince e punta ai playoff La squadra allenata da Tedesco, è riuscita a portare a casa tre punti fondamentali, che le hanno permesso di risalire ine proseguire nel verso giusto la rincorsa ai playoff. Ilpassa in vantaggio con Vilardi, per poi farsi riprendere a fine primo tempo dallacon Marcelli, ma è nella ripresa che si scatena il putiferio. Gli ...