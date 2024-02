Camorra | in carcere ex affiliato del clan dei Casalesi | deve scontare 2 anni

(Di sabato 3 febbraio 2024) Casal di Principe. Un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura generale della Repubblica di Napoli, è stato eseguito nei confronti di un 50enne di Casal di Principe (Caserta) dai Carabinieri della Sezione operativa della locale Compagnia questa mattina. L’uomo, rintracciato nella sua abitazione, dovràuna pena di 2di reclusione poiché riconosciuto colpevole di associazione a delinquere di stampo mafioso e dei reati di estorsione e detenzione abusiva di armi da fuoco, tutti commessi a Casal di Principe e comuni limitrofi tra gli2000 e 2013, in qualità di esponente della fazione Schiavone deldei. Il 50enne è stato portato neldi Secondigliano, a Napoli, a disposizione della competente autorità giudiziaria.

