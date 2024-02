Cammaroto | “Il Napoli ha lanciato l’assalto all’attaccante del Bologna | Zirkzee

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 3 febbraio 2024): “, occhi puntati su, le alternative sono Boniface e David, Gollini e Caprile verso la conferma, Kvaratskhelia può rinnovare, Meret piace a Inter, Roma e all’estero” Emanuele, nel suo editoriale suMagazine.Com ha analizzato la situazione attuale in casa. Questo quanto scritto dal giornalista esperto di calciomercato:sulla chiusura del calciomercato ”Va in archivio il mercato di gennaio e ilchiude la finestra di riparazione senza il difensore centrale che arriverà a giugno ma con la scelta di voler dare fiducia a Ostigard che sinora è stato troppo sottovalutato. Perez non avrebbe spostato gli equilibri e bene ha fatto Aurelio De Laurentiis a preservare l’investimento per la ...