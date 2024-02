Cambiaghi illude! Ma il Como non perdona | sconfitta per l’Inter Women

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 3 febbraio 2024)perde 2-3 in casa nonostante le tante occasioni non sfruttate. Lina Magull ancora in gol, ma non basta. Michelaprova a riagguantare il pareggio, ma ilriporta il risultato a suo favore vincendo poi la partita.IN CASA –di coach Rita Guarino non trova neanche il pareggio in casa contro il, che ha la meglio nel secondo tempo realizzando il gol vittoria. Sestain campionato perche perde in casa 3-2 contro il. Grande rammarico per le nerazzurre per non aver capitalizzato al meglio le occasioni create, soprattutto nel primo tempo. La ripresa comincia subito in salita per le nerazzurre, subito in ...