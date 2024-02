Call of Duty | 2 milioni di giocatori puniti per “eccessiva tossicità”

(Di sabato 3 febbraio 2024) Nell’ultimo aggiornamento diof, Activision Blizzard ha gettato luce su una problematica persistente: la cosiddetta “” nelle chat vocali durante le partite online. I dati pubblicati suof.com rivelano l’imponente numero di duedi account dicolpiti da misure di moderazione in risposta a comportamenti ritenuti non idonei. Questo annuncio, in linea con l’implementazione delle meccaniche di moderazione vocale automatizzata nel 2023, pone in evidenza la lotta costante dell’industria dei videogiochi contro i comportamenti scorretti online. La radice del problema risiede nelle chat vocali di gioco, un elemento intrinseco delle esperienze multiplayer comeof. Tuttavia, le conversazioni ...

In una Earnings Call appena pubblicata, in cui EA ha discusso dell'anno fiscale passato e ha guardato al futuro, il Chief Financial Officer di EA Stuart Canfield ha commentato l'anno fiscale 2025, ovv ...Call of Duty: Mobile Stagione 2 - Lunar Dragon arriva l'8 febbraio e porta tante novità nel titolo di Activision basate sull'anno del Drago.il 2024 è l’Anno del Drago e con Call of Duty: Mobile Stagione 2 – Lunar Dragon lo si potrà festeggiare alla grande. La nuova stagione aggiunge: La nuova stagione consentirà, ...