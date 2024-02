Calendario Mondiali ciclocross 2024 oggi | orari 3 febbraio | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 febbraio 2024) Sono iniziati ieri idiin quel di Tàbor (Repubblica Ceca) con la vittoria da parte della Francia nel mixed team relay e il quinto posto raggiunto da un’Italia che poteva fare qualcosa in più, specie nella parte centrale della. Per gli azzurri è già tempo di pensare alla seconda giornata di gare, con ben tre prove innella giornata odierna. Si comincerà dalle 11.00 con la prova junior al femminile che vedrà impegnate per l’Italia Elisa Ferri, Ilaria Tambosco, Sofia Guichardaz, Giada Martinoli e Sabrina Rizzi. Successivamente saranno impegnati gli under 23 maschili, con Filippo Agostinacchio che si vorrà confermare dopo la buona frazione di ieri nella staffetta mista: insieme a lui ci saranno Luca Paletti, Samuele Scappini e Tommaso Cafueri. A chiudere il ...