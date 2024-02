Calciomercato | Mbappé ha scelto | andrà al Real Madrid

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 3 febbraio 2024) La scelte di Kyliandi lasciare il PSG per trasferirsi alal termine della stagione. I dettagli Secondo quanto riportato da Le Parisien, Kylianavrebbe finalmente deciso il suo futuro. L’attaccante francese, in scedenza di contratto con il PSG, si trasferirà infatti ala parametro zero al termine della stagione. Ci sarebbe già un accordo con i blancos per uno stipendio monstre ed il PSG sarebbe già stato informato della decisione per un trasferimento che potrebbe spostare gli equilibri del calcio mondiale