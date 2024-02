Calciomercato | anche Soriano verso la Sampdoria | l’indizio infiamma i tifosi

(Di sabato 3 febbraio 2024) Laè scatenata sul mercato svincolati. Non solo Stefano Okaka, i blucerchiati potrebbero regalare al tecnico Andrea Pirloil centrocampista Roberto. La prima parte di stagione è stata ben al di sotto delle aspettative e isono delusi dal rendimento della squadra. Il 14° posto in classifica è deludente, ma il distacco dalla zona playoff è comunque di appena 5 punti. La squadra si prepara per la partita contro il Modena e lapotrebbe accorciare ulteriormente dall’ottavo posto. La seconda parte di stagione si preannuncia scoppiettante e la dirigenza è attivissima sul fronte(Foto di Luca Zennaro / Ansa), torna? Uno dei pezzi pregiati sul fronte ...

Calciomercato Napoli , Ostigard in uscita e, dopo Genoa e Udinese, anche il Torino si inserisce per il difensore Leo Ostigard è in uscita dal ... (calcionews24)

La sfida dell'ex bianconero: "Se dovesse venire fuori una gara tattica, la vincerebbe Allegri. Yildiz per Chiesa è uno stimolo" ...Beppe Marotta e Piero Ausilio guardano al futuro e lo fanno sin da subito. Anche ora, che la sessione invernale di calciomercato ha chiuso ufficialmente i battenti. Poco da dire in tal senso: è stato ...Non hanno smesso di crederci i coreani che nel pieno recupero hanno conquistato un calcio di rigore dopo un fallo ai danni di Son. Chan non ha sbagliato dal dischetto e ha rimandato il discorso ai ...