Calcio | Real Ancelotti Attacchi Xavi? Non mi abbasso a quel livello

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 3 febbraio 2024) "Rudiger? Domani deciderò se giocherà o no, abbiamo alternative" MADRID (SPAGNA) - "Sono un professionista e, come tale, non voglio scendere a questo. Per rispetto delspagnolo. Quindi non chiedete altro a riguardo. Non voglio abbassare il". E' un Carloche non ha in