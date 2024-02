Calcio promozione Fabriano Cerreto al Fioretti per continuare a volare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) A parte la Biagio Nazzaro di scena domani a Rio Salso di Tavullia contro il Valfoglia (ci sarà l’esordio di mister Trillini sulla panchina dei rossoblu che ha preso il posto a inizio settimana di Domenichetti), le altre tutte in campo oggi. A partire dalla nuova capolista del girone A di, quelche andrà a far visita a una Castelfrettese affamata di punti salvezza. I cartai raggiungeranno ilcon il morale ancora più alto visto che in settimana è arrivato il verdetto del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, terzo grado di giudizio, deliberando che la partita tra Barbara Monserra e(1-0 sul campo per i padroni di casa) dovrà essere ripetuta per errore arbitrale. A inseguire i cartai, ci sono i Portuali che cercano il riscatto ...