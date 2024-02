Calcio | Lucas Biglia annuncia il ritiro | “Farò l’allenatore”

(Di sabato 3 febbraio 2024)ha ufficializzato ildalgiocato. Una volta scaduto il suo contratto con i turchi dell’Istanbul Basaksehir, il centrocampista argentino ha deciso di dire stop. Ai microfoni di TyC Sports ha spiegato: “Ho ricevuto proposte da Argentinos e Indipendiente, che ringrazio, ma avevo altri piani famigliari. Sono venuto in Italia per fare il corso da allenatore“.spera dunque di ripartire proprio dall’Italia, dove in carriera ha vestito le maglie di Milan e Lazio, con cui ha disputato 167 presenze. SportFace.

Ennesima serataccia per l’attaccante della Fiorentina Mbala Nzola, autore fin qui di sole due reti in 22 incontri giocati. È stato bocciato in quasi tutte le pagelle, toccando il 4,5 come massimo. La ...BIGLIA RITIRO CALCIO - "Lascio il calcio. Farò l'allenatore". Così Lucas Biglia ha annunciato il suo ritiro, definito "forzato". L'ex centrocampista della Lazio, nel corso di un'intervista al ...Lucas Erik Holger Bergvall, gioiellino svedese cercato dalle big italiane e dal Barcellona, alla fine ha firmato con il Tottenham. Bergvall, 18 anni, ...