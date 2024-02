Calcio | Fiorentina Biraghi Inaccettabile sconfitta di Lecce

(Di sabato 3 febbraio 2024) "Bisogna giocare col cervello, non solo con le gambe" FIRENZE - "Quello che è avvenuto in campo, una volta che siamo andati in vantaggio, è una cosa". Lo ha detto il capitano dellaCristianoin un'intervista rilasciata ai canali ufficiali viola, tornando sulla sconfi

Il contratto dice 2025, ma la permanenza alla Lazio di Maurizio Sarri, già nella prossima estate, è tutta da scrivere. Il tecnico toscano, dal 2021 nella Capitale, pretende chiarimenti sul progetto bi ...Ennesima serataccia per l’attaccante della Fiorentina Mbala Nzola, autore fin qui di sole due reti in 22 incontri giocati. È stato bocciato in quasi tutte le pagelle, toccando il 4,5 come massimo. La ...Nell'edizione odierna de La Nazione è possibile leggere un commento alla partita di ieri sera tra Lecce e Fiorentina a firma Stefano Cecchi: "L’abbiamo smarrita. C’era ...