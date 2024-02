Calcio femminile | pari tra Milan e Fiorentina in Serie A L’inter cade contro il Como | Napoli ancora K O

(Di sabato 3 febbraio 2024) Vanno in archivio le prime tre partite della quindicesima giornata valida per il Campionato diA 2023-2024 di. Un sabato contrassegnato dal big match tra, terminato con un 2-2 che non permette alla Viola di effettuare il sorpasso sulla Juve (impegnata domani nella super sfidala capolista Roma), rimanendo così terza a un punto di distanza dalle bianconere. Una trasferta non facile per le toscane, le quali si sono trovate di fronte delle avversarie arrembanti, soprattutto nei primi quarantacinque minuti. A rompere gli indugi è infatti Dubcova, brava a trovare il goal del vantaggio al 15? con un tapin vincente. Latrova subito una buona reazione, pareggiando i conti al 21? con Janogy che inforca di testa. ...

Al PUMA House of Football, si sono affrontate in uno scontro ricco di emozioni valido per la 15esima giornata di campionato, Milan e Fiorentina. Le rossonere sono andate in vantaggio con le solite ...Nei tre anticipi di Eccellenza giocati oggi successi del Calangianus e della Tharros in casa e del Ghilarza a Villacidro. Il Calangianus ha conquistato tre punti d'oro travolgendo per 3-0 il San ...NOCI - Grande vittoria per la New Team Noci nella gara d’andata della fase nazionale di Coppa Italia.