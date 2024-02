CALCIO DILETTANTI Seconda | l’imbattuto Vecchiazzano contro il Castrocaro

(Di sabato 3 febbraio 2024) Questo il programma delle squadre forlivesi in campo in questo fine settimana nei campionati die Terza Categoria.Categoria. Girone N: nel 16° turno, in programma domani alle 14.30, la capolista imbattuta(39 punti) ospita il Valmontone(16). Nelle altre gare: Deportivo Roncadello (14)-Fiumanese (28), Marina (34)-Real Cava (20), Girone O: Oggi due trasferte per i club forlivesi: Rumagna (32)-San Colombano Italtex (23) e Rubicone/Calisese (30)-Collinello (28). Terza Categoria. Girone A Forlì-Cesena (oggi 14.30): Sporting Valbidente (19)- Bagnolo (28), Alfero (30)- Predappio (11), Bertinoro (26)-Torresavio (28), Real Meldola (15)-Union Sammartinese (21), Panighina (19)-Piavola (8). Vallesavio (12)-Atletic Frampula (27. Domani: ArtusiAnna (13)- San Carlo (30). Girone A Ravenna ...

