Calcio Cordoglio per la scomparsa di Picci storico difensore biancorosso

(Di sabato 3 febbraio 2024) Addio a Renato, fortenato a Forlimpopoli e diventato professionista con il Forlì. L’ex calciatore se n’é andato in punta di piedi, dopo una malattia, e la notizia è emersa solo adesso dopo alcuni mesi dalla sua. Nato il 7 maggio 1942 nella cittadina artusiana, dove tirò i primi calci col Forlimpopoli,aveva esordito con la maglia del Forlì nel campionato di serie C 1959-60, a soli 17 anni, rivelando, da subito, le spiccate doti nell’antico ruolo di ‘centromediano’: prestanza fisica, colpo di testa e un ottimo tocco da centrocampista vero. Quattro campionati coi galletti, con 93 presenze, gli valsero la convocazione nella nazionale di serie C assieme a un’altra gloria delforlivese, il regista Vittorio Zanetti, con lui insino al ...

Calcio in lutto dopo la tragica scomparsa di Dwamena , 28enne attaccante ghanese dell’Egnatia. Tra i tanti gol segnati in maglia neroverde anche ... (inter-news)

È mancato a Bra Giuliano Meraviglia storico direttore del personale alla Abet Laminati e da anni volontario della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt). Aveva 77 anni. Da giovane fu un ...Sant’Agata de’ Goti in lutto. Si è spento Arturo Mongillo, avvocato – nel 2022 ha festeggiato i cinquant’anni di iscrizione all’Albo Forense – e volto conosciuto e stimato, nella realtà saticulana co ...ODERZO - «Colo non c'è più. Ti aspettavamo come al solito ma purtroppo quell'attesa è diventata la peggior tragedia che si possa immaginare. Lasci un vuoto ...