Cadono fiocchi di neve | il boom del dolcetto napoletano in cinque bar romani

(Di sabato 3 febbraio 2024) Qua da noi è difficile vedere la, ma da qualche tempo”. Il gioco di parole ci serve per raccontare il successo che sta avendo in città il “fiocco di”,ormai conosciuto a livello internazionale. Tutto nasce alla Pasticceria Poppella, al Rione Sanità, per merito di Ciro Poppella, chef e pasticcere che nel 2010 s’è inventato questo dolce “buono, semplice ed economico” e per la fine dell’anno potrebbe aprire un negozio qui, il primo fuori Napoli. Per ora il “fiocco” lo potete trovare in 5 bar capitolini, tra cui il famoso Sciascia Cafè, in Prati. “Sono molto contento che il mio ‘fiocco’ stia conquistando anche i, che sui dolci sono assai esigenti, per questo vorrei aprire da voi…”, dice Ciro. A Napoli ormai è diventato ...