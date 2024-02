Cabrini | «Dimarco giovane | ma ha fatto vedere sul campo 2 cose»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 3 febbraio 2024) Antonio, ex giocatore della Juventus e campione del mondo con l’Italia nel 1982, ha parlato di Federico, terzino sinistro dell’Inter.– Queste le parole di Antoniosu Federiconel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay. «Cosa ne penso? È un ragazzo che sta dimostrando. Non è che è venuto fuori adesso, ecco. Comunque è un ragazzo, ma che hasuldi potere non soltanto fare l’esterno ma anche giocare in linea col 5. Cioè è un ragazzo che ha delle qualità importanti, che può sicuramente migliorare. Non facciamolo diventare un fuoriclasse perché sarebbe troppo nei suoi confronti e soprattutto fargli capire che ha possibilità di migliorarsi tanto». Inter-News ...