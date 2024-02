Bundesliga | premiato lo spettatore che ha fatto da quarto arbitro nell’ultima giornata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 febbraio 2024) Loche ha sostituito ildurante la partita ditra Wolfsburg e Colonia dello scorso fine settimana si è aggiudicato due biglietti per la finale di Coppa di Germania, che si giocherà il 25 maggio a Berlino. Tobias Krull ha ricevuto anche una maglia autografata da tutti gli arbitri della, ma per lui non è prevista alcuna compensazione finanziaria aggiuntiva. Nella partita dello scorso 27 gennaio, il guardalinee Thorben Siewer è stato colpito alla testa da una pallonata a inizio partita e non ha potuto continuare, quindi iluomo Nicolas Winter lo ha sostituito. Un nuovoè stato cercato tramite un annuncio tramite il sistema di altoparlanti dello stadio per scoprire se qualcuno del ...