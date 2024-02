Bundesliga | il Bayer Leverkusen tiene a distanza il Bayern Kane e De Ligt in gol

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 3 febbraio 2024) Tutto quello che è successo nel pomeriggio di, con il duello in vetta tran Monaco Non cambia nulla in vetta alla classifica del campionato tedesco. La terza di ritorno ha visto la capolista, il, vincere 2-0 sul campo del Darmstadt, ultimo in classifica. Risultato finale 0-2, con una rete per tempo ad opera del nigeriano Nathan Tella. Ha faticato di più iln, che ha giocato in contemporanea. All’Allianz Arena Tuchel si è visto sotto contro il Borussia Monchengladbach per il gol di Elvedi. Prima del riposo Pavlovic ha firmato il pareggio. Nella ripresae Dehanno fissato il punteggio sul 3-1, consentendo alla squadra di Monaco di restare a -2 dalla vetta.