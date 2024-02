Buio sul Benelli | la Vis soccombe al Gubbio Karlsson illude ma poi c’è poco da salvare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) VIS 13 VIS (4-3-2-1): Neri F.; Ceccacci (1’ st Peixoto), Rossoni (17’ st Neri G.M:), Zagnoni, Mattioli; Nina (1’ st Iervolino), Di Paola, Rossetti (31’ st Molina);, Pucciarelli (1’ st Mamona); Nicastro. All. Banchieri. A disp. Mariani, Polverino, Pecile, Obi, Loru, Valdifiori, Gulli, Kemayou.(4-3-1-2): Greco; Corsinelli, Signorini, Tozzuolo, Mercadante; Mercati (33’ st Dimarco), Casolari (17’ st Chierico), Bumbu (27’ st Rosaia); Spina (17’ st Brambilla); Di Massimo, Bernardotto (33’ st Udoh. All. Braglia. Vettorel, Desogus, Calabrese, Morelli, Guerrini, Pirrello. Arbitro: Mastrodomenico di Matera. Reti: 3’ pt, 5’ pt Di Massimo, 8’ pt Spina, 14’ st Di Massimo Note: spettatori 1.248 (132 ospiti), incasso totale 9.070 euro (5.531 al botteghino); espulso 42’ pt all. Banchieri; ...