Budapest | davanti al carcere dove è rinchiusa Ilaria Salis “Sto molto male | aiutatemi a uscire”

I penitenziari dell’Ungheria sono nel mirino di Ue e Ong. “Così Orbán mostra il pugno duro”. La maestra prigioniera dove c’era la Gestapo. Fa freddo e le ...Meloni, interpellata dai giornalisti dopo il Consiglio Ue, commenta così le immagini di Ilaria Salis, portata in Aula davanti ai giudici ungheresi ...Per l’ottava volta il ceo di Meta, Mark Zuckerberg, è stato chiamato dal Congresso americano a rispondere del volto in ombra della rivoluzione incarnata da piattaforme come la sua. Oltre all’impero Fa ...