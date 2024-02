Braccio di ferro sul generale di ferro | cosa rivelano le purghe di Kiev

Ancora i nodi non sono stati sciolti e le forze politiche di maggioranza si sono riaggiornate da oggi a domani. Ma non è escluso che la discussione ... (lanotiziagiornale)

Duello di mercato per uno degli svincolati di lusso Manolas : il Verona e la Salernitana se lo contendono fino alla fine Duello di mercato per uno ... (calcionews24)

LECCE - Il congresso provinciale di Forza Italia, che si è tenuto in mattinata, all'Hotel Hilton, in via Cosimo De Giorgi, è una tappa fondamentale di ...La città 30, riducendo la velocità, ha messo in moto due contrapposti schieramenti: i favorevoli e i contrari. Il dibattito aperto a Bologna ha superato i confini comunali e si svolge ormai a livello ...Roncade, Silea, Monastier, Meolo e Fossalta di Piave hanno depositato ulteriori argomenti per il no alla superstrada a pagamento. Jesolo e Cavallino si sono ...