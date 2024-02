Boxe | l’Italia chiude con quattro vittorie il BOXAM in Spagna

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 febbraio 2024) Si sono concluse quest’oggi le competizioni relative alla, un’importante manifestazione didilettantistica di scena a La Nucia, nella zona di Alicante, in. Protagonisti anche i pugili italiani, presenti in numero di 9, di cui 6 uomini e 3 donne. Qualitativamente, la performance femminile è di elevatissimo valore, dal momento che, delleassolute, due giungono proprio da lì. In particolare, s’impongono Sirine Charaabi nei 54 kg e Alessia Mesiano nei 60 kg. I due successi maschili portano il nome di Diego Lenzi nei +92 kg e di Federico Serra nei 54 kg., infortunio per Tyson Fury in allenamento: salta la sfida a Usyk Si è fermato più indietro, invece, il cammino degli altri azzurri. In particolare, per quanto concerne il settore femminile l’unica ...