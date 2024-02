Bomber | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di sabato 3 febbraio 2024): trama, cast e streaming delsu Rete 4 Stasera, sabato 3 febbraio 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in ondadel 1982, diretto da Michele Lupo e interpretato da Bud Spencer e Jerry Calà. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Bud Graziano, alias, vecchia gloria del pugilato, lavora su una vecchia barca logorata come capitano. La sua barca è destinata alla demolizione, così si ritrova senza lavoro e senza un tetto. Bud incontra sulla sua strada Jerry, giovane proprietario di una palestra frequentata da personaggi pittoreschi, che praticano la boxe con scarsi risultati, salvandolo da loschi figuri che vogliono picchiarlo e rivelando così la sua natura di pugile. Grazie all’aiuto di sua sorella Susanna, cuoca e titolare di una trattoria in spiaggia ...

