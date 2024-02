Bomber | Bud Spencer ispirò la doppia libidine di Jerry Calà

(Di sabato 3 febbraio 2024) Oltre a essere amato come ogni film con Budvede tra i comprimari uno scatenato: non tutti lo sanno, ma il suo celebre tormentone "libdine,coi fiocchi" nacque su questo set. Come?

Oltre a essere amato come ogni film con Bud Spencer, Bomber vede tra i comprimari uno scatenato Jerry Calà: non tutti lo sanno, ma il suo celebre tormentone "libdine, doppia libidine, doppia libidine ...Ecco quali sono i film da non perdere tra quelli disponibili stasera in tv Con l'arrivo del tanto atteso weekend, i tanti appassionati di cinema possono usufruire dell'offerta dei canali in chiaro del ...21.30 TALI E QUALI Con Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio L’ultimo appuntamento con il varietà condotto da Carlo Conti, proclamerà il campione di questa edizione del programma, ...