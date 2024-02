Bombe Usa nella notte sulle basi dei miliziani filo iraniani in Sira ed Iraq | video

(Di sabato 3 febbraio 2024) Ecco ilgirato ai confini tra Siria edche mostra alcune delledeiche avevano colpito una base Usa uccidendo tre soldati distrutte dai bombardieri a lungo raggio mandati dal Presidente Biden come rappresaglia per quanto accaduto

Basi militari , in Italia 120 sono degli USA L' Italia occupa un ruolo centrale nella strategia degli Stati Uniti, in particolare per l'area SUD ... (ilgiornaleditalia)

ed è armato con bombe a gravità, missili da crociera e mine navali: nel caso specifico, nella notte di ieri i bombardieri sono decollati dalla base di Dyess, in Texas, dove sono tornati dopo il raid.Gli Usa hanno attaccato le milizie filo iraniane e le basi della Guardia rivoluzionaria in Iraq e Siria, colpendo 85 obiettivi e sette strutture. Una reazione all'uccisione di tre soldati americani in ...Gli attacchi Usa hanno colpito "con successo tre strutture in Iraq e quattro ...ha aggiunto Centcom sottolineando che nei raid sono state utilizzate oltre 125 bombe e missili di precisione. Le ...