Bombe ucraine contro una panetteria | 40 persone sotto le macerie | ci sono già delle vittime

(Di sabato 3 febbraio 2024) Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha annunciato che il suo esercito è all’offensiva in Ucraina e avrebbe compiuto presunte conquiste territoriali. “Le nostre unità stanno avanzando, espandendo la zonail lorollo, migliorando la loro posizione in prima linea” ha affermato in una riunione con alti ufficiali a Mosca, come riportato da Repubblica. Parole arrivate a poche ore di distanza dall’ennesimo scambio di accuse tra Russia e Ucraina. Secondo Kiev, le forze russe avrebbero attaccato con 14 droni shahed, 9 dei qualistati abbattuti. Il Cremlino ha invece denunciato un bombardamento ucraino su unadi Lisichansk, nella regione di Lugansk. A dare la notizia per prima è stata l’agenzia Ria Novosti, secondo la quale 23potrebbero ancora trovarsi ...