Bombe sui civili a Lisichansk e droni su una raffineria russa | cosa succede in Ucraina

La Primavera del ’45 fu forse la più infuocata della storia dell’umanità. Le ombre lunghe di quell’atroce guerra che era parsa non voler mai finire si propagate per tutta l’estate successiva, con ...Non è la sola. Altri che hanno avuto un'esperienza simile concordano sul fatto che fornire una maggiore assistenza emotiva ai pazienti e alle loro famiglie, compreso il sostegno dopo il trattamento, ...Coloro che gettano benzina sul fuoco, vi assicuriamo che la regione non troverà ...ha aggiunto Centcom sottolineando che nei raid sono state utilizzate oltre 125 bombe e missili di precisione. Le ...