Bombardamento ucraino colpisce una panetteria nel Lugansk | almeno 7 morti Droni di Kiev incendiano una raffineria di petrolio a Volgograd

(Di sabato 3 febbraio 2024)7 persone sono morte, secondo i numeri forniti dalle milizie filo-russe nel Donbass, mentre altre 40 sono ancora sotto le macerie dopo unnella regione diche ha colpito unadi Lisichansk. Il comando militare russo denuncia l’attacco dell’esercitosui civili nei territori controllati dall’esercito di Mosca e spiega che si sta cercando di recuperare più superstiti possibili tra i calcinacci dell’edificio ormai distrutto. Sempre secondo i russi, il raid è stato effettuato utilizzando missili Himars forniti dagli Stati Uniti. Già in mattinata un altro attacco, questa volta all’interno dei confini della Federazione, era andato a segno. In quel caso non si è trattato di un obiettivo civile, ma strategico: a ...