Bomba day | accoglienza al Multieventi

(Di sabato 3 febbraio 2024) Nella giornata dell’11 febbraio avverranno le operazioni di rimozione dell’ordigno bellico rinvenuto nell’area del cantiere di Serravalle B, in zona Ponte Mellini. Il Comitato olimpico metterà a disposizione della Protezione Civile ilSport Domus, che rimarrà chiuso al pubblico e alle Federazioni. Verrà utilizzato come punto d’durante l’intera giornata per coloro che non riusciranno a trovare in autonomia soluzioni alternative. "Si avvisa che tutta la struttura e anche il parcheggio retrostante – spiegano dal Cons – saranno riservati al servizio di Protezione Civile e per i mezzi di soccorso. Si comunica, inoltre, che l’area circostante sarà interessata da una ridotta viabilità e da diversi punti presidiati dalle forze dell’ordine, pertanto si consiglia di evitare l’accesso al centro sportivo di Serravalle, compreso il San Marino ...