Bologna sogna | 4-2 al Sassuolo | agganciata l'Atalanta al quarto posto

(Di sabato 3 febbraio 2024) Ilbatte 4-2 in rimonta ilin una gara valevole per la 23esima giornata di campionato in Serie A, la quarta nel girone di ritorno....

Rettilineo finale per l'affare che porterà Santiago Castro al Bologna . Il club rossoblù ha chiuso per l'attaccante argentino:... (calciomercato)

Allo stadio Dall’Ara di Bologna si gioca il match valido per la ventitreesima giornata di Serie A, tra Bologna e Sassuolo. Derby emiliano tra ...Nel mercato degli svincolati c`è un giocatore che da tempo piace alla Sampdoria, e che era stato accostato ai blucerchiati già in estate. Oltretutto, si tratterebbe.33 punti in classifica, il Bologna di Thiago Motta sogna l'Europa anche se non vince da quattro partite (trionfo di prestigio contro l'Atalanta), il Sassuolo (19) è in piena lotta salvezza e ha ...