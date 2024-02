Bologna-Sassuolo | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 3 febbraio 2024)è una partita della ventitreesima giornata diA e si gioca sabato alle 20:45:, tv e. Non vince da quattro giornate ma una minima reazione, il, l’ha avuta una settimana fa a San Siro nel match con il Milan, terminato 2-2. In una partita in cui sono stati fischiati ben tre rigori – di cui due sbagliati dai rossoneri – la squadra di Thiago Motta alla fine ne è uscita indenne grazie al pareggio in pieno recupero di Orsolini, che invece dal dischetto è stato freddissimo. Skorupski esulta dopo il rigore parato – IlVeggente.it (Lapresse)Un punto che perlomeno consente ai felsinei di muovere la classifica e restare attaccati al treno Europa, anche se la vittoria manca ormai dallo scorso ...