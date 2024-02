Bologna-Sassuolo | gol di Zirkzee o autogol di Viti? La decisione della Lega Serie A

(Di sabato 3 febbraio 2024) Ilcala il poker e batte 4-2 in rimonta il, agganciando al quarto posto in classifica l'Atalanta, che domenica gioca in...

Il Bologna vince in rimonta contro il Sassuolo. La squadra di Thiago Motta sale a quota 36 punti e aggancia l'Atalanta al quarto posto. Il Sassuolo resta a quota 19 punti con l'Udinese. Di seguito la ...Nella ripresa scatta la rimonta rossoblù: al 73' il colpo di testa di Fabbian, all'83' il destro di Ferguson e all'86' il poker di Saelemaekers, al primo gol con il Bologna in campionato. Sassuolo ...Andrea PINAMONTI 5,5: Altra gara di grande lotta per l’attaccante neroverde. Ingaggia un gran duello con Beukema, riesce spesso a tenere il pallone per far salire i compagni. Gli manca trovare il gol ...