Bologna-Sassuolo 4-2 | poker in rimonta nel derby emiliano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Vittoria ine i rossoblù mettono nel mirino la zona Champions Ilsi aggiudica ilcontro ile mette nel mirino la zona Champions. Dopo quattro turni senza bottino pieno, gli uomini di Thiago Motta tornano ai tre punti e agganciano al quarto posto l'Atalanta, in attesa della sfida di

“Abbiamo perso qualcosa sui cambi, loro hanno guadagnato qualcosa. Abbiamo fatto una partita aggressiva, poi qualcuno è uscito per qualche ... (sportface)

Il centrocampista del Bologna Fabbian ha parlato, ai microfoni di Dazn, dopo il gol nella vittoria della squadra sul Sassuolo per 4-2: “Sto ... (sportface)

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Dionisi ... (calcionews24)

Giovanni Fabbian ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Bologna contro il Sassuolo. Di seguito le sue parole. GOL – «Sono molto contento per il gol e per la vittoria che mancava da ...Si chiude sul risultato di 4-2 quello che è stato un match ricco di emozioni al Dall'Ara, con il Bologna che nella ripresa rimonta l'1-2 del primo tempo ...BOLOGNA (ITALPRESS) – Il Bologna vince 4-2 il derby emiliano contro il Sassuolo, la squadra di Motta è tornata a vincere dopo quattro turni senza i tre punti. I rossoblù agganciano l’Atalanta in quart ...