Bologna – Sassuolo 4-2 | il tabellino|Serie A

Il Bologna si aggiudica il derby emiliano e adesso il Sassuolo rischia di essere pesantemente inserito nella lotta per non retrocedere in Serie B. ... (inter-news)

Bologna sogna : 4-2 al Sassuolo - agganciata l'Atalanta al quarto posto

Il Bologna batte 4-2 in rimonta il Sassuolo in una gara valevole per la 23esima giornata di campionato in Serie A, la quarta nel girone di ritorno.... (calciomercato)