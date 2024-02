Bologna-Sassuolo 4-2 | i rossoblù la vincono in rimonta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

, 3 febbraio 2024 – Dopo quattro partite senza vittorie iltorna a conquistare tre punti. E lo fa battendo inil: all'intervallo comandano i neroverdi 2-1 con le reti di Thorstvedt e Volpato, in mezzo l'autogol di Viti; nel secondo tempo isi scatenano anche grazie ai cambi operati da Thiago Motta, il pareggio è firmato da Fabbian poi arrivano le reti di Ferguson e Saelemaekers. Le scelte di Motta e Dionisi Motta ritrova Posch dopo la squalifica: l'austriaco si riprende la fascia destra della difesa, con lui Calafiori, Beukema e Kristiansen. In mediana Aebischer vince ancora una volta il ballottaggio con Moro e parte dal 1' insieme a Freuler e Ferguson, la vera sorpresa è in attacco: per la seconda volta consecutiva partono fuori sia Saelemaekers che Orsolini, ...