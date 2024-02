Bologna-Sassuolo 4-2 | highlights VIDEO Serie A | pagelle e moviola

(Di sabato 3 febbraio 2024): ilcon glie le azioni salienti del match serale di sabato 3 febbraio 2024 diA, con gli episodi dae le. Allo stadio Dall’Ara disi gioca la sfida valida per la ventitreesima giornata diA colche ospita il. Il derby emiliano oppone due squadre attualmente separate da 14 punti. Gli uomini di Motta (squalificato, non sarà in panchina) puntano all’Europa, la squadra allenata da Dionisi deve allontanarsi dalla zona retrocessione. Alessio Dionisi (LaPresse)Nella partita di andata, giocata al Mapei Stadium, ci fu il pareggio per 1-1. Thiago Motta punta sui suoi uomini migliori, con Zirkzee davanti a Ferguson, Fabbian, ...

Il Bologna cala il poker e batte 4-2 in rimonta il Sassuolo, agganciando al quarto posto in classifica l'Atalanta, che domenica gioca in... (calciomercato)

Il Bologna vince in rimonta contro il Sassuolo. La squadra di Thiago Motta sale a quota 36 punti e aggancia l'Atalanta al quarto posto. Il Sassuolo resta a quota 19 punti con l'Udinese. Di seguito la ...BOLOGNA - Il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo va alla squadra di Thiago Motta, squalificato e in tribuna. Al Dall'Ara finisce 4-2 per i rossoblù che vanno sotto per due volte, ma che riescono a ...Andrea PINAMONTI 5,5: Altra gara di grande lotta per l’attaccante neroverde. Ingaggia un gran duello con Beukema, riesce spesso a tenere il pallone per far salire i compagni. Gli manca trovare il gol ...