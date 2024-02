Bologna Sassuolo 4-2 | doppia rimonta rossoblu | che ora è quarto!

(Di sabato 3 febbraio 2024), match valevole per la 23esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta live La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita, valevole per la 23esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. PRIMO TEMPO Partenza subito in salita per il: l’ottimo pressing delcostringe infatti ia faticare specie in fase di impostazione. Proprio uno di questi pressing, al 13?, costringe all’errore grave di Skorupski che serve di fatto a Thorstvedt il pallone del vantaggio neroverde. Con il passare dei minuti la qualità deiviene fuori e soprattutto si prende la scena Zirkzee, che va vicino due volte al gol e poi, al 24? con una conclusione al volo deviata ...

Bologna-Sassuolo (calcio d'inizio alle ore 20:45) è una gara valevole per la 23esima giornata di campionato in Serie A, la quarta... (calciomercato)

Il Bologna batte 4-2 in rimonta il Sassuolo in una gara valevole per la 23esima giornata di campionato in Serie A, la quarta nel girone di ritorno.... ()

Il Bologna si aggiudica il derby emiliano e adesso il Sassuolo rischia di essere pesantemente inserito nella lotta per non retrocedere in Serie B. ... ()

Partita pazza al Dall'Ara di Bologna tra la squadra di Thiago Motta e il Sassuolo: i rossoblu alla fine vincono per 4-2 e riagganciano l'Atalanta al quarto posto in classifica. Apre le danze la rete ...Nel corso del match Bologna-Sassuolo, Zirkzee risponde al gol di Thorstvedt. Il pallone, però, è stato deviato dalla spalla di Mattia Viti che ha cambiato la traiettoria del pallone terminando in port ...Il Bologna pareggia nuovamente contro il Sassuolo. Al 73’ cross profondo dalla sinistra di Kristiansen, Fabbian si inserisce in area e di testa batte Consigli sul secondo palo per il 2-2. Terzo gol in ...