Bocelli canta Amazing grace al Congresso | Biden in lacrime

(Di sabato 3 febbraio 2024) Andrea» durante la National Prayer Breakfast ale Joesi commuove. Durante l'esibizione dell'artista italiano, il presidente si è mostrato visibilmente commosso, asciugandosi gli occhi con un fazzoletto. Una volta terminata la canzone, il presidente si è alzato per applaudire e poi è andato a salutare e stringere la mano a. Immagini che stanno facendo il giro del mondo. Il tenore è l'unico artista al mondo ad essere stato invitato per tre volte all'importante appuntamento. della National Prayer Breakfast, evento annuale in cui il Presidente Usa e la First Lady, i funzionari eletti americani e rappresentanze delle Delegazioni di oltre 140 Paesi del Mondo, si riuniscono per pregare e parlare della situazione politica ...