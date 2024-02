Bob | Coppa del Mondo | sesti Baumgartner e Fantazzini a Sigulda

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 febbraio 2024) Nella prima gara della tappa dideldi bob a, in Lettonia, arriva un sesto posto per la coppia italiana formata da Patricked Eric. L’equipaggio azzurro ha recuperato tre posizioni nella seconda discesa dopo il nono posto segnato a metà gara, chiudendo con un ritardo complessivo di 0?85 dai tedeschi Adam Ammour e Benedikt Hertel, vincitori in 1’39?23. Secondo posto per gli svizzeri Michael Vogt e Sandro Michel (+0?12), davanti agli altri tedeschi Francesco Friedrich e Matthias Sommer (+0?15). Si fermano invece ai piedi del podio i campioni delLochner/Fleischhauer, secondi dopo la prima manche. L’altra coppia azzurra composta da Mattia Variola e Fabio Batti ha chiuso in 11esima posizione grazie al quinto tempo nella seconda run. ...