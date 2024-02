Bloccati dopo folle inseguimento con 300 grammi di hashish | due giovanissimi nei guai

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 3 febbraio 2024) Villa Literno. Noncuranti dell’invito dei carabinieri ad accostare ed arrestare la marcia hanno accelerato pericolosamente e, con manovre repentine, hanno cercato di eludere il controllo. La fuga dei due giovani a bordo di una Lancia Ypsilon è terminataun rocambolescoprotrattosi per oltre 4 chilometri. È accaduto nella serata di ieri a Villa Literno, nel casertano, dove i carabinieri della locale Stazione, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno intercettato in via Dune di quel centro la Lancia Ypsilon con a bordo i due giovani. Il loro atteggiamento, nervoso e circospetto, ha insospettito i militari che gli hanno intimato l’alt per un controllo. Il conducente,aver finto di rallentare ha accelerato pericolosamente allontanandosi in direzione di Castel Volturno, tamponando, durante la fuga, ...