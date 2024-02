Biden | Se colpite un americano | reagiamo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 3 febbraio 2024) 7.00 "La nostra risposta continuerà nei tempi e nei modi che decideremo": lo ha detto il presidente statunitenseparlando dei raid in Iraq e Siria, compiuti in risposta all'uccisione di tre soldati americani in Giordania. Gli Stati Uniti "non vogliono il conflitto in Medioriente o in qualsiasi altra parte del mondo, ma chiunque voglia farci del male sappia che se fate del male a unreagiremo". Secondo l'Ong Osservatorio per i diritti umani in Siria il bilancio dei raid Usa in Siria è di 18 miliziani uccisi.